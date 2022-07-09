الإعلان الرسمي اقترب .. برشلونة يحسم مصير ديمبيلي بشكل نهائي!

نجح نادي برشلونة الإسباني أخيرًا في الحفاظ على خدمات الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بصفوف الفريق لفترة أطول.

صاحب الـ25 سنة انتهى عقده مع النادي الكتالوني في 30 يونيو الماضي وأصبح لاعبًا حرًا يحق له الانتقال لأي فريق آخر، ولكن اللاعب جعل دائمًا البقاء في برشلونة كأولوية له.

وبعد سلسلة من المفاوضات المكثفة مع ديمبيلي ووكيل أعماله، تم الاتفاق على توقيعه على عقد لمدة موسمين آخرين في برشلونة.

كيف نجح برشلونة في التجديد لديمبيلي؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن الفرنسي قام بتجديد عقده والأمر حُسم تمامًا إلا إذا حدثت كارثة غير متوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضحت أن برشلونة جلس مع موسى سيسوكو وكيل اللاعب أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية، لوضع التفاصيل الخاصة بتوقيعه على عقد جديد.

Saturday mornings with Ansu 💥 pic.twitter.com/wrErPH51cx — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 9, 2022

وأشارت إلى أن الهوامش المتبقية لحسم الأمور بشكل رسمي أصبحت طفيفة جدًا ولا تحمل أي أهمية للطرفين، وسط أنباء حول موافقة الفرنسي على تخفيض راتبه بنسبة 40% من راتبه بعقده السابق.

وأكدت الصحيفة أن الإعلان الرسمي عن تجديد ديمبيلي قد يكون خلال هذا الأسبوع بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الأخيرة.

تمسك تشافي كلمة السر

وكشفت "سبورت" عن الدور الكبير الذي لعبه المدرب تشافي هيرنانديز في بقاء ديمبيلي، بالإضافة لجوردي كرويف المستشار الفني للنادي رغم حالة التوتر بين وكيل ديمبيلي والمدير الرياضي ماتيلو أليماني.

ويرضخ بذلك ديمبيلي لتمسك برشلونة بشروطه المادية، مقابل التوقيع على عقد قصير المدى يتناسب مع القيود المالية للنادي.

ومن المقرر أن يواصل برشلونة نشاطه في سوق الانتقالات بعد الحفاظ على ديمبيلي، حيث يتطلع النادي الكتالوني لإضافة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ والجناح البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد لخط هجومه.

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