الإعارات تُنقذ الاتحاد من ضغط قائمة الموسم الجديد!

الاتحاد يقرر إعارة عددًا من لاعبيه

قررت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، الموافقة على إعارة عدد من لاعبي الفريق، وذلك قبل اعتماد قائمة الموسم الجديد، والتي ستضم 30 لاعبًا فقط.

الإعارات تُنقذ الاتحاد قبل الموسم الجديد

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن إدارة الاتحاد ستقوم بإعارة أكثر من لاعب، لضبط القائمة التي ستشهد تواجد 30 لاعبًا، ضمنهم 8 أجانب، بالإضافة إلى 5 لاعبين شباب.

وستقوم الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو، للاستقرار على اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية على سبيل الإعارة.

ووافقت إدارة الاتحاد على إعارة محمد العوفي إلى نادي العدالة، على الرغم من تواجده في معسكر النمسا، قبل انضمامه إلى صفوف المنتخب الأولمبي المشاركة في دورة التضمان الإسلامي في تركيا.

كما وافقت إدارة الاتحاد على إعارة حازم الزهاراني إلى نادي الخليج الصاعد حديثًا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022-2023.

وتمت الموافقة أيضًا على إعارة عبد العزيز الحسني ومشعل ساني إلى نادي البكرية، الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى السعودي.

ويبحث نادي الاتحاد عن عرض جيد للثنائي يونس عبد الواحد وعبد العزيز الضويحي، كما لم يتم حسم مسالة إعارة اللاعب عمر الجدعاني خلال الوقت الحالي.

يأتي ذلك بعد أن تم إنهاء علاقة نادي الاتحاد مع لاعبه عبد العزيز العرياني بنهاية عقده، حيث لعب في ناديي ضمك والباطن قبل أن ينتهي عقده مع العميد.