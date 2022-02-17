الأصعب والأفضل .. نابولي اختبار تشافي الحقيقي في برشلونة

من النادر أن تتوجه الأنظار إلى بطولة الدوري الأوروبي قبل تقدم مراحل البطولة، لكن سيكون هذا هو الحال مساء الخميس، حين يلعب برشلونة الإسباني أمام نابولي الإيطالي.

ويخوض برشلونة اختبارًا سيحدد بشكل كبير توجهاته في موسم 2021-22، حين يلعب أمام نابولي في ملحق دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

البداية ستكون مساء الخميس على ملعب "كامب نو" في مباراة الذهاب، قبل أن يتوجه برشلونة الأسبوع المقبل إلى جنوب إيطاليا، وتحديدًا ملعب "دييجو مارادونا" لخوض مباراة الإياب.

المواجهة بكل تأكيد ستكون خاصة بين فريقين عريقين يحمل كل منهما آمال وطموح مدينته، وستكون نقطة فارقة في الموسم.

هدف برشلونة المعلن هذا الموسم هو العودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سواء باحتلال أحد المراكز في المربع الذهبي في الدوري الإسباني، أو بالفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

ربما لم تكن القرعة رحيمة ببرشلونة، الذي سيواجه الفريق الأقوى في ملحق دور الستة عشر من الدوري الأوروبي، لكن هذه المواجهة بالتحديد اختبار حقيقي لمدى التقدم الذي حققه تشافي مع "البلوجرانا" منذ توليه المسؤولية.

المواجهة الأفضل لبرشلونة؟!

مواجهة نابولي بالتحديد ربما تكون الأفضل لبرشلونة، بالنظر إلى العديد من العوامل.

أولًا، نابولي فريق قوي للغاية، وهو ما تثبته أرقامه في الدوري الإيطالي، بعد أن سجل 46 هدفًا في 25 مباراة، وهو من بين الأعلى تسجيلًا في "سيري آ"، كما أن شباكه لم تتلق سوى 17 هدفًا، وهو ما يجعله خط الدفاع الأقوى في إيطاليا.

وخلال مشواره في الدوري الأوروبي، فإن فارق الأهداف وحده هو من جعل نابولي يحتل المركز الثاني، وبالتالي خوض الملحق، رغم أنه سجل 15 هدفًا، لكن شباكه تلقت 10 أهداف.

أسلوب نابولي وقوته دفاعيًا وهجوميًا تفرض على برشلونة التركيز الكامل، وأن يخوض المباراة بكامل قوته، بعيدًا عن منافسين أقل قوة، كان يمكن الاستهتار بهم والتقليل من شأنهم.

ثانيًا، إذا ما نجح برشلونة في إقصاء نابولي، فإن "البلوجرانا" يمنح نفسه فرصة مثالية لإقصاء منافس مباشر على لقب الدوري الأوروبي.

صحيح أن دور الستة عشر سيكون صعبًا، بوجود فرق مثل ليون وموناكو وآينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن ووست هام.

لكن القرعة حينها قد تجعل طريق برشلونة أسهل نسبيًا، لكن حتى ذلك الحين، فإن مواجهة نابولي ستكون هي الأهم.

مباراة خاصة!

لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنادي نابولي، أكد أن مواجهة برشلونة هي مباراة الحلم، لكنه شدد على أن فريقه سيحاول اللعب بأسلوبه.

وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي: "هذه مباريات بمثابة الحلم، عليك الاستمتاع بها واختبار نفسك وأن ترى شخصيتك والوصول إلى المستوى الأعلى في كرة القدم، هذا هو ما نحاول القيام به".

وأضاف: "إذا فكرنا في تاريخ هذا النادي والاستاد، فهناك خطر أن نشعر بالترهيب، لذلك من الأفضل التركيز على أنفسنا، وعلى أسلوبنا في كرة القدم".

وأردف: "تصبح عظيمًا فقط بمطاردة النصر في كل منافسة وضد كل خصم، إذا كان طموحنا هو المضي قدمًا، يجب أن نكون مستعدين لأي شخص".

تصريحات سباليتي تؤكد أن برشلونة لن يكون في نزهة، لكنها أيضًا تؤكد أن نابولي هو الخصم الأفضل الذي كان يجب أن يواجهه النادي الكتالوني.

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