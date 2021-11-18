الإصابة تحرم برشلونة من ديمبيلي في الديربي أمام إسبانيول

سيواصل عثمان ديمبيلي الابتعاد عن المشاركة مع فريقه برشلونة، عندما يغيب عن مباراة إسبانيول يوم السبت، إثر غيابه عن الجلسة التدريبية التي أقيمت يوم الخميس في سيوتات إسبورتيفا، وقام المدرب تشافي هيرنانديز باستبعاده من قائمة ديربي كتالونيا.

برشلونة يستعد للديربي بملعب كامب نو في أولى مواجهات تشافي كمدير فني للبلوجرانا، وكانت الآمال كبيرة بأن يتمكن ديمبيلي من المشاركة أساسيًا باعتبار أنه الجناح الوحيد الفعلي المتاح في قائمة البرسا الحالية.

لكن بسبب الإصابة الأخيرة منذ أسبوعين، قرر تشافي ألا يجازف بديمبيلي وأن يُبعده عن مباراة إسبانيول خوفًا من أن يلعب وهو لم يُكمل شفائه ومن ثم تزداد الأمور سوءًا ويبتعد لمدة طويلة أخرى عن الملاعب.

غياب الدولي الفرنسي لن يكون فقط أمام إسبانيول، فوفقًا لصحيفة "سبورت"، الأمل ضعيف للغاية بأن يلحق ديمبيلي بالمباراة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا منتصف هذا الأسبوع أمام بنفيكا، والأرجح أن عودته ستكون الأسبوع المقبل.

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وكان صاحب الـ22 عامًا قد أصيب في يورو 2020 مع منتخب فرنسا وخضع لعملية جراحية أبعدته منذ يونيو الماضي وحتى منتصف أكتوبر، إلا أن قراراً خاطئًا من المدرب سيرجي بارجوان تسبب في معاودة الإصابة للاعب مرة أخرى.

من المفترض أن ديمبيلي كان متاحًا للمشاركة أمام دينامو كييف لحوالي ربع ساعة على أقصى تقدير، غير أن بارجوان لجأ إليه مبكرًا بسبب وضع المباراة الحرج، ما ترتب عليه إصابته في الفخد الأيسر.

في الوقت نفسه، شارك جميع اللاعبين الدوليين لبرشلونة في مران يوم الخميس بصورة طبيعية بعد عودتهم من التوقف الدولي وفي مقدمتهم ممفيس ديباي وفرينكي دي يونج وكذلك فيليبي كوتينيو.

برشلونة يدخل مباراة إسبانيول وهو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، ويفتقد لخدمات عدد كبير من اللاعبين بجانب ديمبيلي مثل مارتين برايثوايت وسيرخيو أجويرو وأنسو فاتي وبيدري وغيرهم للإصابة.