عائلة جليزر تقتحم السباق .. منافسة شرسة بين 3 أطراف من أجل الاستحواذ على الاتحاد

تفاصيل جديدة ظهرت حول ملف الاستحواذ على نادي الاتحاد السعودي، مع وجود عدة أطراف تتنافس على أي صفقة محتملة في الأسابيع القادمة.

الأمر تحدث عنه الإعلامي السعودي هتان النجار، حيث قال عبر حسابه على موقع "سناب شات"، إن هناك 3 أطراف تتنافس على شراء الاتحاد، من بينها مؤسسات سعودية وأجنبية.

منافسة قوية

وقال النجار من خلال حسابه:"هناك 3 متنافسين على شراء الاتحاد، شركة عائلية سعودية من دون أي مؤسسة أجنبية، محامي مع شخصية اعتبارية وشريك أجنبي يمتلك أحد الأندية الإنجليزية".

وأضاف:"هناك أيضًا شركة عائلية سعودية مع شريك أجنبي وهي عائلة جليزر، والقيمة المقدرة لأي صفقة محتملة تصل من 800 إلى مليار ريال".

المباريات التالية الاتحاد دوري روشن السعودي 12:30 نيوم

معلومات عن عائلة جليزر

تعتبر من أشهر العائلات الاستثمارية في عالم كرة القدم، وذلك من خلال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع بعض الأندية الأخرى لكرة القدم الأمريكية في الولايات المتحدة.

واستحوذت العائلة على مانشستر في عام 2005، وسيطرت على النادي لسنوات طويلة، وتعرضت لانتقادات عنيفة من جماهير الشياطين الحمر بعد رحيل السير أليكس فيرجسون عن النادي.

وفي عام 2023، توصلت عائلة جليزر لاتفاق مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف مالك شركة INEOS للمشاركة في ملكية النادي الإنجليزي، وهو الوضع الحالي الذي لم يسفر عن أي تحسن في أحوال الشياطين الحمر.

ما هو القادم للاتحاد؟

الفريق يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن بـ24 نقطة حتى الآن، جمعهم من 7 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة تحت قيادة الألماني ينس فيسينج.

وبعد انتصاره على العين الإماراتي 4/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة، كان من المقرر أن يلعب الفريق أمام نيوم في الدوري، ولكن المباراة تم تأجيلها، ليلعب العميد مباراته القادمة يوم 20 نوفمبر أمام الخليج في فترة التوقف الدولي.