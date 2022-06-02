الأزمة مستمرة.. برشلونة يسعى لتخفيض الرواتب بنسبة 50%!

برشلونة لا يزال يعاني من أزماته الاقتصادية..

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى إدارة نادي برشلونة لتخفيض الرواتب بنسبة 50% في الفترة المقبلة.

ويمر النادي الكتالوني بأزمات مالية عديدة يحاول تداركها من خلال القيام بعمل اتفاقيات مالية جديدة لضخ الأموال في خزائنه.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة البلوجرانا تسعى لذلك الأمر بسبب التعاقدات الجديدة التي تريد تسجيلها في الصيف المقبل.

ماذا تريد إدارة برشلونة؟

تسعى إدارة برشلونة لتخفيض فاتورة الرواتب بنسبة 50% لجميع اللاعبين، باستثناء من تم تمديد تعاقدهم في الفترة السابقة، مثل: أنسو فاتي، بيدري ورونالد أراوخو، بالإضافة إلى القادة، سيرجيو بوسكيتس، جيرارد بيكيه وجوردي ألبا.

ويرغب جوان لابورتا في تلك العملية التي ربما ستغضب بعض الأسماء، بسبب تسجيل الصفقات الجديدة في الصيف المقبل.

حيث لن يستطيع برشلونة تسجيل أي لاعب جديد ضمن قائمة الفريق، إلا عند خفض رواتبه إلى الحد المعين الذي يسمح بذلك.

وبحسب التقرير فإنه قد أفادت مصادر داخل النادي أن برشلونة بدأ بالفعل في مناقشة الموضوع مع بعض المعنيين وأنه في الأيام المقبلة سيتم تمديده إلى البقية.

ما هي الصفقات المنتظرة؟

حتى الآن يرتبط برشلونة بمهاجم العملاق البافاري، روبرت ليفاندوفسكي، لكن الأنباء تشير إلى رفض بايرن ميونخ رحيل اللاعب قبل نهاية عقده.

كما أن النادي الكتالوني يهتم أيضًا ببعض الصفقات المجانية التي يمكن عملها مثل مدافع البلوز أندرياس كريستنسن، وزميله سيزار أثبيليكويتا، ومتوسط ميدان ميلان فرانك كيسييه.

على الجانب الآخر هناك بعض الأسماء المتوقع رحيلها، مثل: صامويل أومتيتي، ميراليم بيانيتش، ممفيس ديباي وكليمون لونجليه.

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