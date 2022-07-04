الأزمات تتوالى .. شاكيرا تُهدد بفضح أسرار بيكيه!

شاكيرا تهدد بيكيه بفضح أسراره وجعل قضيتهما عالمية

بعد انفصال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، وصديقته شاكيرا المغنية الكولومبية، دخل الأثنان في حالة صمت حول أسباب الانفصال ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

وحسب جريدة "ماركا" الإسبانية، فإن شاكيرا تتطلع حاليًا للدخول في نزاع قضائي مع بيكيه من أجل حضانة الأولاد، حيث لا يسمح لاعب برشلونة للطفلين ساشا وميلانو بالرحيل والعيش مع الدتهما في مدينة ميامي.

وأشار التقرير الإسباني إلى أنه مع دخول الأوضاع إلى ساحات القضاء، فمن المنتظر أن يتم الإفصاح عن بعض أسرار بيكيه في الأيام القادمة.

شاكيرا تهدد بيكيه

قائد برشلونة يعانى في الفترة الأخيرة، حيث تم تسريب مكالمة له مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني وهو يهنئه على إتمام الاتفاق لخوض كأس السوبر الإسباني في السعودية وحصول شركته على عمولات وراء هذا القرار.

بالإضافة إلى انتشار تقارير تفيد بتهديده برحيله عن برشلونة، من قبل جوان لابورتا رئيس النادي، في حالة إذا لم يركز على كرة القدم، وانشغاله الدائم بأعماله الخارجية.

ونقلت جريدة "ماركا" عن تقرير لInformalia، أن شاكيرا هددت بيكيه بالكشف عن بعض أسراره، وكشف تفاصيل حياته الشخصية.

وقال مصدر لInformalia: "سيكون على شاكيرا أن تلعب بالورقة الرابحة، لهذا السبب لديها الآن أشخاص يبحثون عن معلومات ويجمعون تقريرًا متعمقًا عن بيكيه، مع جميع المعلومات المتعلقة بسلوكه".

وأضاف: "هناك بعض المفاجآت التي ستجعل القضية عالمية، شاكيرا تعرف أشياء ستؤذيه كثيرًا، وليس فقط فيما يتعلق بشؤون الأسرة".

وأتم: "أولئك الذين يعرفون شاكيرا يقولون إن بيكيه جعل من نفسه عدوًا غير مرغوب فيه".

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