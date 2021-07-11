تابع نقل كامل لحظة بلحظة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021 المقامة في البرازيل..

انتصر منتخب الأرجنتين على البرازيل بهدف نظيف سجله أنخيل دي ماريا ليحقق بطولة كوبا أمريكا 2021.

الأرجنتين فازت بأول لقب لها على الإطلاق منذ كوبا أمريكا 1993 كما حققت أول انتصار على البرازيل في نهائي البطولة.

وخسرت البرازيل كوبا أمريكا للمرة الأولى على أرضها، إذ نظمت البطولة 5 مرات سابقة فازت بها كلها.

كما فشل نيمار في التتويج بكوبا أمريكا بعد غيابه عن نسخة 2019 الماضية بداعي الإصابة.

شاهد أهداف مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021

هدف دي ماريا الأول للأرجنتين

#CopaAmérica 🏆



¡TREMENDA DEFINICIÓN! Ángel Di María recibió el pase de Rodrigo De Paul y la tiró por arriba de Ederson para el 1-0 de @Argentina



🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷 #VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/OuFUmqipVA — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

الأرجنتين ضد البرازيل: مباشر لحظة بلحظة

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الأرجنتين 1 × 0 البرازيل

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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انتهاء المباراة بفوز الأرجنتين والتتويج بكوبا أمريكا 2021 في أول بطولة منذ 1993

90+3 خطأ من إيمرسون قطعها دي بول ودخل المنطقة الجزاء ولكن تحت ضغط الدفاع وتقدم إيدرسون أهدرت الفرصة

90' +5 دقائق وقت بدل ضائع

89' ماذا أهدرت يا ميسي؟ مرتدة سريعة قادها البرغوث ومررها إلى دي بول الذي أعادها بامتياز له أمام المرمى الخالي لكن سقط بشكل غريب ووصلت سهلة في يد إيدرسون

87'أوووووووووووووووووه من جديد محاولة برازيلية من مخالفة بجوار الراية الركنية أخرجها الدفاع لتعود إلى جابيجول الذي سددها قوية والحارس يتصدى لركنية

83' خطورة برازيلية وتمريرة من إيمرسون إلى جابيجول الذي انفرد بالمرمى لكن الدفاع تدخل في اللحظات الأخيرة وتتحول ركنية

80' خروج روميرو ولاوتارو ودي ماريا للبرازيل ونزول بيتزيلا ونيكو جونزاليس وبالاسيوس

76' خروج لودي ونزول إيمرسون للبرازيل وخروج باكيتا ونزول جابرييل باربوسا

70' الأرجنتين بدأت في التحكم قليلًا في الرتم وخفض خطورة البرازيل

64' خطأ دفاعي من البرازيل ولاتارو يقطع الكرة ويمررها إلى ميسي الذي فضّل المراوغة وسقط في منطقة الجزاء لكن لم يحتسب الحكم أي شيء

تغيير للبرازيل بخرج إيفرتون ونزول فينيسيوس، وتغيير للأرجنتين بخروج لوسيليسو ونزول تاليافيكو

60' السيطرة بالكامل للبرازيل مع تراجع من جميع لاعبي الأرجنتين لنصف ملعبهم

55'محاولة خطيرة من البرازيل بعد تمريرة سحرية من نيمار إلى ريتشاليسون الذي سددها قوية لكن تصدى لها إيميليانو ببراعة وعادت له لكن أخرجها ضربة مرمى

54' تغيير أول للبرازيل بخروج باريديس ونزول جيدو رودريجيز

52' جووووووووووووول ريتشاليسون يسجل هدف التعادل لكن إلغاء الهدف بداعي التسلل

50' التدخلات العنيفة على نيمار مستمرة وهذه المرة من لوسيلسو الذي يحصل على بطاقة صفراء

انطلاق الشوط الثاني

تغيير أول للبرازيل بنزول فيرمينو وخروج فريد

نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف نظيف سجل أنخيل دي ماريا

42' هجمة تكررت بنفس الشكل للبرازيل كثيرًا، تمريرة عرضية باتجاه ريتشاليسون يعيدها لعمق الملعب وهذه المرة إيفرتون يسددها في الدفاع وسهلة في يد مارتينيز

38' دي ماريا يعود لأرض الملعب ويبدو أنّه قادر على إكمال المباراة

37' إلتواء في كاحل مسجل هدف الأرجنتين دي ماريا ويسقط خارج الملعب مصابًا

34' نيمار يسدد المخالفة في الحائط البشري

33' أووووووووه مرتدة خطيرة للبرازيل وصلت لنيمار الذي حاول مراوغ باريديس لكن الأخير عرقله وحصل منتخب السيليساو على مخالفة من مكان خطير

32' هجمة مرتدة للأرجنتين وتصل إلى ميسي الذي راوغ الدفاع وسدد لكن بعيدة عن المرمى

28' ماولة أخرى خطيرة من جانب الأرجنتين عن طريق دي ماريا الذي سددها قوية لكن ارتطمت في الدفاع وتحولت لرمية تماس

21' جووووووووووووووووووووووووووول دي ماريا يظهر ويسجل الهدف الأول بعد تمريرة طولية رائعة من دي بول خلف لودي ليسقطها نجم باريس سان جيرمان في الشباك

20' البرازيل تضغط بشكل أخطر ودفاعات الأرجنتين ترتكب الأخطاء لكن حتى الآن لم تشكل الفرص أي خطورة

15' تعرض ميسي ونيمار لتدخلين والثنائي ساقط على أرض الميدان

13' أول فرصة حقيقية في المباراة وصلت إلى ريتشارليسون الذي لعبها عرضية باتجاه نيمار ليسدد نحو المرمى لكن تضرب في الدفاع

10' ضغط برازيلي وتعقيد مسألة إخراج الكرة من مناطق الأرجنتين الخلفية

5' مباراة حذرة في الدقائق الأولى وتمريرات هنا وهناك

انطلاق المباراة بأقدام ريتشارليسون

حفل افتتاح المباراة النهائية في كوبا أمريكا

تشكيل البرازيل

قرر المدرب تيتي البدء بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



إيدرسون

رينان لودي - ماركينيوس - سيلفا - دانيلو

فريد - كاسيميرو - لوكاس باكيتا

نيمار - ريتشارليسون - إيفرتون

تشكيل الأرجنتين

قرر المدرب ليونيل سكالوني البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-4-2

مارتينيز

أكونيا، أوتامندي، روميرو، مونتييل

لوسيلسو، باريديس، دي بول، أنخيل دي ماريا

ميسي، لاوتارو

Así formará Argentina 🇦🇷 para buscar el título de la CONMEBOL #CopaAmérica pic.twitter.com/zQLRXwu4qs — Copa América (@CopaAmerica) July 10, 2021

أما البرازيل فتتسلح بالأرض والجمهور والتاريخ وتفوقها على التانجو في نهائيين سابقين بكوبا أمريكا للفوز بالبطولة للنسخة الثانية على التوالي.

يرغب منتخب الأرجنتين في تحقيق البطولة للمرة الأولى منذ 1993 والتي قد تكون فرصة ميسي الأخيرة للتتويج بلقب كوبا أمريكا قبل اعتزاله الدولي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول في مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021.