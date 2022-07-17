الأخير في اختبار العارضة .. أوباميانج يعاني في تدريبات برشلونة!

أوباميانج عانى بشدة خلال المران الأول لنادي برشلونة في مدينة ميامي خلال التحضير للموسم الجديد.

ظهر الجابوني بيير إيميريك أوباميانج بصورة مخيبة للآمال في التدريب الأول الذي أجراه نادي برشلونة في مدينة ميامي، خلال فترة التحضير لمنافسات موسم 2022-23.

أوباميانج، وبعد الجولات الأولية من الركض حول الملعب بأكمله، كان عليه مثل باقي اللاعبين، أن ينهي الاختبار الأول، المتمثل في التسديد على العارضة من خارج منطقة الجزاء، وإلا فإن عليه ركض دورة أخرى حول الملعب والمحاولة من جديد.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، كان أوباميانج يرى لاعبي برشلونة واحدًا تلو الآخر يسددون على العارضة وينضمون إلى المران بصورة طبيعية، بينما واصل هو المعاناة دون النجاح في التسديد.

ومن بين اللاعبين الذين عانوا أيضًا خلال هذا التدريب، كان جيرارد بيكيه وبيدري، رغم أنهما نجحا في محاولات أقل من أوباميانج.

وحسب التقرير، فإن أوباميانج تمكن من إصابة الهدف بعد أكثر من 30 محاولة، وبالتأكيد لن ينسى الجابوني هذه الحصة التدريبية.

واضطر أوباميانج لمشاهدة جميع لاعبي برشلونة ينضمون إلى المران، قبل أن يتمكن أخيرًا في النجاح بالتسديد على العارضة، حيث كان آخر من نجح في تحقيق ذلك.

لكن على الرغم من ذلك، فإن أوباميانج تلقى التحية من المشجعين القلائل الذين تواجدوا في مدينة ميامي الرياضية لتشجيع برشلونة، وكان من بين اللاعبين القلائل الذين نزلوا من الحافلة للتوقيع للجمهور.

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