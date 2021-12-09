الإحصائيات تصدم ريال مدريد: الثأر أو ميسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا!

لم يبتسم الحظ لريال مدريد كثيرًا في التنبؤ الإحصائي الذي قام به الخبير فيران مارتينيز حول الخصم المحتمل للميرينجي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد كمتصدر لمجموعته التي ضمت إنتر وشيريف المولدوفي وشاختار الأوكراني، وينتظر خصمًا غير إسباني (من الفرق الوصيفة) أو إنتر في ثمن النهائي.

ومع وصول فياريال إلى الدور المقبل بعد الفوز على أتالانتا يوم الخميس 3-2 في إيطاليا، باتت خيارات الملكي محدودة بعض الشيء.

من هو خصم ريال مدريد المتوقع في دور الـ16؟

ووفقًا لتنبؤات فيران مارتينيز القائمة على الإحصائيات، فإن بطل النسخة الماضية، تشيلسي، هو الأوفر حظًا لمواجهة ريال مدريد بنسبة 32%.

تشيلسي كان متصدرًا لمجموعته حتى اللحظات الأخيرة حين مُنيِّت شباكه بهدف من زينيت أنهى مباراتهما بنتيجة التعادل، وتأهل وصيفًا بسببه ليوفنتوس.

المباراة إن حدثت ستكون تكرارًا لنصف نهائي الموسم الماضي، عندما فاز البلوز ذهابًا وإيابًا وأقصوا كتيبة زين الدين زيدان آنذاك.

المفاجأة أن الإحصائيات حتى تقول أن فرص الريال ليست أفضل حالًا إن هرب من تشيلسي، فوضعت له الخصم الأصعب، باريس سان جيرمان، بنسبة 19%.

من هو خصم أتلتيكو مدريد المتوقع في دور الـ16؟

أكمل فيران توريس تنبؤاته بخصوص فرق بلده إسبانيا، والتي لم تأتِ أيضًا إيجابية لأتلتيكو مدريد وصيف ليفربول في مجموعته.

ستقع كتيبة دييجو سيميوني على الأغلب في مواجهة إما يوفنتوس، أو خصم آخر صعب للغاية وهو مانشستر سيتي.

أما فياريال، فالإحصائيات تقول أنه أقرب للوقوف أمام ليفربول أو يوفنتوس أو مانشستر سيتي.

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