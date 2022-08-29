"الأجنبي الثامن إهدار للمال، أعيدوا النظر فورًا" .. رسالة نارية للاتحاد السعودي

هاجم الناقد الرياضي جمال عارف قرار اتحاد كرة القدم السعودي زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي إلى 8 لكل نادٍ، واصفًا إياه بإهدار لأموال الأندية.
عارف لم يُهاجم القرار تحديدًا، والذي أثني عليه العديد من المحللين والنقاد والمتابعين، بل انتقد آلية تنفيذه بتحديد عدد اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق لأي مباراة بـ7 أجانب فقط.
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اتحاد الكرة كان قد زاد عدد اللاعبين الأجانب المتاح لأي نادٍ قيدهم في قائمته المحلية إلى 8 لكن بشرط وجود 7 فقط في قائمة المباراة واستبعاد اللاعب الثامن تمامًا، حتى من دكة البدلاء.
عارف انتقد تلك الآلية ووجه رسالة نارية لاتحاد كرة القدم السعودي طالبهم خلالها بالتراجع عن الأمر والسماح للاعب الأجنبي الثامن بالتواجد في قائمة المباراة، ولو حتى على مقاعد البدلاء لاستخدامه خلال اللقاء.
إذ كتب عبر تويتر "أستغرب أن يسمح اتحاد الكرة بلاعب ثامن ويفرض على الأندية عدم مشاركته حتى لو في دكة البدلاء. هي الأندية ناقصة هدر أموال. لاعب يكلف الملايين ولا يشارك ويبقى خارج الفريق. أعيدوا النظر فورًا".
استغرب ان يسمح اتحاد الكرة بلاعب ثامن ويفرض على الاندية عدم مشاركته حتى لو في دكة البدلاء .— جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) August 29, 2022
هي الاندية ناقصة هدر اموال .
لاعب يكلف الملايين ولايشارك ويبقى خارج الفريق .
اعيدوا النظر فورا
يُشار إلى أن الموسم الجديد من الدوري السعودي انطلق الأسبوع الماضي، وخلاله حققت أندية الهلال والاتحاد والنصر والشباب انتصارات مقنعة، مما يُبشر بموسم شرس جدًا خاصة على الصعيد التنافسي.
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