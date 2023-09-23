الاتفاق يُعلن موافقته على طلب لينجارد الخاص

اللاعب الإنجليزي تقدم بطلب خاص لإدارة النادي السعودي

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أعلن نادي الاتفاق السعودي رسميًا موافقته على طلب الإنجليزي جيسي لينجارد الانضمام لتدريبات الفريق لمدة شهر.

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اللاعب الإنجليزي خريج أكاديمية مانشستر يونايتد ورغم الآمال الكبيرة التي رافقت انطلاقته إلا أن مسيرته تعثرت كثيرًا في السنوات الأخيرة حتى انتهى به الأمر لاعبًا حرًا دون أي نادٍ في سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

النادي السعودي أوضح عبر حسابه على منصة إكس أن لينجارد اختاره لعدة أسباب أبرزها تاريخه وعراقته وكذلك نجومية لاعبي فريقه واحترافية العمل الإدارة والفني داخل أروقته.

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وتابع في البيان "وافقت إدارة نادي الاتفاق برئاسة الأستاذ ياسر المسحل على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة شهر».



وأضاف "يأتي اختيار لينجارد لفارس الدهناء لما يمتلكه من تاريخ وعراقة، إلى جانب نجومية لاعبي الفريق واحترافية العمل الإداري والفني داخل أروقة النادي".

يُشار إلى أن الإنجليزي ستيفن جيرارد يتولى تدريب الاتفاق ويُحقق معه نتائج ممتازة في دوري روشن هذا الموسم.

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