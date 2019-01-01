الاتفاق يخطف الفوز أمام العدالة بصاروخية "كيش"
حقق فريق الاتفاق الفوز على نظيره العدالة، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونجح الاتفاق في خطف الثلاثة نقاط في الشوط الثاني أمام العدالة بهدف متأخر، بعد أن ساد التعادل السلبي بين الفريقين طوال أحداث اللقاء.
وأهدر روجيريو كوتينيو لاعب الاتفاق ركلة جزاء في الدقيقة 49 من عمر اللقاء ليتأزم موقف الفريق وتتجه نتيجة المباراة إلى التعادل السلبي.
ولكن في الدقيقة 70 نجح فيليب كيش في خطف الثلاثة نقاط لصالح الاتفاق، بتسجيل هدف عن طريق ركلة حرة مباشرة صاروخية لم يتحرك تجاهها حارس العدالة.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 24, 2019
هدف #الاتفاق الأول سجله فيليب كيش في الدقيقة 70
#الاتفاق_العدالة #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/lsdlf0m7vC
وبذلك رفع الاتفاق رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن من ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بينما تجمد رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز 11.