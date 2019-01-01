الاتفاق يبيع نسبة من عقد أرياس لسان لورينزو الأرجنتيني

أرياس يوقع على عقود انتقاله لسان لورينزو الأرجنتيني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن رامون أرياس لاعب الاتفاق السعودي، قد تم بيع عقده لنادي سان لورينزو الأرجنتيني.

ويسعى الاتفاق للحفاظ على حقوقه في اللاعب والاستفادة المادية بشكل كبير مستغلًا العروض الذي يتلقاها الأوروجوياني في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتفاق قام ببيع عقد أرياس لسان لورينزو بمقابل مادي 3 ملايين ريال سعودي.

وأشارت التقارير أن بيع اللاعب تم، ولكن الاتفاق السعودي احتفظ بنسبة 20 % من بطاقة أرياس، بعد بيعه لسان لورينزو الأرجنتيني.

إقرأ أيضًا -

ووقع أرياس على عقود ممتدة لـ3 سنوات، مع الفريق الذي يدربه خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي.

وكان أرياس قد ابتعد عن المشاركة مع الاتفاق في الفترة الأخيرة بقرار من خالد العطوي المدير الفني الحالي للفريق بقرار فني.