الاتفاق يُعلن غياب كيش 4 أسابيع قابلة للزيادة

اللاعب جدد عقده مع الاتفاق حديثًا

أعلن الاتفاق السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء غياب لاعبه السلوفاكي فيليب كيش عن الملاعب لمدة 4 أسابيع على الأقل بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أنه كيش تعرض خلال مواجهة الاتحاد الأخيرة في الدوري السعودي لتمزق في عضلة الساق ويحتاج لفترة علاج وتأهيل تصل إلى 4 أسابيع على الأقل.

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وأكد النادي أن اللاعب السلوفاكي سيخضع لفحوصات طبية جديدة بعد تلك الفترة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية للاتفاق استعدادًا لمباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان اللاعب الملقب بالمحارب قد جدد عقده حديثًا مع الاتفاق حتى عام 2022 نظرًا لأدائه الممتاز مع الفريق منذ انضم له عام 2017، ولقدرته اللعب في أكثر من مركز بجانب تمتعه بالنزعة الهجومية وإجادته تنفيذ الكرات الثابتة.

وقد لعب كيش مع النواخذة 58 مباراة نجح خلالها في إحراز 9 أهداف وصناعة 3.

من جانب آخر، استأنف الاتفاق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد الله الدبل استعدادًا لمواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة الـ11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضمن التدريب الذي قاده المدرب السعودي خالد العطوي تمارين بدنية وتطبيق بعض الأفكار الفنية والتكتيكية وكان الختام بمناورة تدريبية على مساحة ثلث الملعب.