رغم الاتفاق مع ريال مدريد - أياكس يريد تأجيل صفقة دوني فان دي بيك

نادي أياكس الهولندي يسعى لتأجيل انضمام لاعبه دوني فان دي بيك لريال مدريد خلال سوق الانتقالات الجارية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم أن نادي أياكس يسعى لتأجيل صفقة انضمام لاعبه دوني فان دي بيك لصفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "AD" والتي ذكرت أن الفريق يسعى للاستفادة من خدمات اللاعب في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا.

وترفض إدارة النادي أن يخوض الفريق لقائي باوك اليوناني في الدور التمهيدي الثالث دون أيًا من عناصر خط وسط ملعب الفريق الذي أنهى الموسم الماضي.

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وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن النادي توصل لاتفاق بالفعل مع ريال مدريد من أجل انضمام اللاعب لهم هذا الصيف.

فبحسب ما ذكرت "ABC" سيحصل أياكس على ٥٠ مليون يورو كقيمة أساسية للصفقة بالإضافة لـ ١٠ ملايين آخرى كإضافات للصفقة.

جدير بالذكر أن أياكس كان قد باع بالفعل كل من فرينكي دي يونج لبرشلونة منذ أشهر، كما اقترب بيع لاسه شوني لجنوى الإيطالي.