الاتفاق تم .. كاسيميرو يخضع للكشف الطبي مع مانشستر يونايتد

ريال مدريد استغرق 3 أيام للتفكير في العرض

أصبح لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو يمضي ساعاته الأخيرة مع ريال مدريد، بعدما اقترب من التوقيع بشكل رسمي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الشياطين الحمر وضعوا فرينكي دي يونج كهدف رئيسي لهم لتدعيم خط الوسط، ولكن عدم رغبة الهولندي في ترك برشلونة وبالتحديد لمانشستر جعلت المدرب إريك تين هاج يتوجه لأهداف أخرى.

الشياطين الحمر قرروا الدخول في مفاوضات مع ريال من أجل ضم كاسيميرو، وعلى عكس المتوقع كانت الأمور سهلة وأثمرت المحادثات عن التوصل لاتفاق.

كم سيدفع مانشستر للتعاقد مع كاسيميرو؟

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية بالتزامن مع العديد من التقارير الإنجليزية لموقع "The Athletic" وصحيفة "تيليجراف" إن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق نهائي مع ريال على ضم الدولي البرازيلي.

وأوضحت أن ريال استغرق ثلاثة أيام من التأمل والدراسة والتفكير في عرض مانشستر ليوافق عليه في النهاية، كما رحب اللاعب نفسه بالفكرة لخوض تجربة جديدة بعدما حقق كل شيء مع الفريق الإسباني.

ومن المقرر أن يدفع الشياطين الحمر مبلغ 60 مليون يورو مع 10 ملايين أخرى كإضافات مستقبلية لضم كاسيميرو الذي يتوجه اليوم لإنجلترا من أجل الخضوع للكشف الطبي بعد حصوله على إذن ناديه رغم تواجده بتدريبات الفريق في الصباح.

ويستمر عقد كاسيميرو مع ناديه الجديد لمدة 5 سنوات وراتب قيمته تصل إلى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، وهو الأمر الذي لن يحدث مع في ريال الذي يعتمد سياسة خاصة في التعامل مع اللاعبين الذين تخطى عمرهم 30 سنة.

وللتأكيد على اقتراب اللاعب من مانشستر، قامت والدة كاسيميرو مؤخرًا بمتابعة حساب النادي الإنجليزي على موقع "إنستجرام".

ومن جانبه يطمح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال في عدم الاستسلام لفقدان كاسيميرو، باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية بفريقه، ولكن الأمر يبدو مستحيلًا الآن.

ماذا ينتظر مانشستر يونايتد في الميركاتو؟

بعد التعاقد مع كاسيميرو البالغ من العمر 30 سنة، يستهدف المدرب إريك تين هاج تدعيم بعض المراكز الأخرى، بعد العجز الواضح الذي شهده فريقه في الهزيمتين أمام برينتفورد وبرايتون بافتتاح الدوري الإنجليزي.

ويريد الهولندي التعاقد مع حارس آخر للتنافس مع دافيد دي خيا، بالإضافة لتدعيم بمركز الظهير الأيمن باعتباره من نقاط الضعف الواضحة بالفريق.

ويعتبر مركز الجناح من أهم الأماكن التي يريد مانشستر تدعيمها، باستهداف أنتوني جناح أياكس أمستردام، لكن مطالب النادي الهولندي تبدو صعبة بعد رفض عرض أخير قيمته 80 مليون يورو.

وفي حالة فشل صفقة أنتوتي، سيتجه النادي الإنجليزي لأهداف أخرى مثل يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد أو كودي جاكبو جناح آيندهوفن الهولندي.