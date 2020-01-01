بيان رسمي - الاتفاق ينتقد لجنة المسابقات ويخيرها بين أمرين

الإتي يرفض تقديم مباراته أمام الشباب وإلا..

أصدر مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي بيانًا رسميًا اليوم الأحد، ينتقد به قرار لجنة المسابقات بشأن تقديم مواجهة الفريق أمام الشباب لمدة 24 ساعة، وهو ما وصفه مجلس الإتي بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

الإتي يلاقي في المباراة المقبلة فريق الهلال في السابع من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يواجه بعدها الشباب في 13 من الشهر نفسه، بالجولة الـ22.

ويرفض الاتفاق تقدم مواجهة الليث الأبيض، في ظل تعنت لجنة المسابقات أمام طلباته بشأن بعض المباريات السابقة، بداعي عدم الإخلال بجدول المباريات.

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وجاء نص بيان الإتي: "إشارة إلى القرار المفاجىء (م/٩/٢٠٢٠) الذي أصدرته لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي بتقديم مباراة فريقنا الكروي أمام نظيره الشباب في الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليوم واحد عن موعدها المقرر في جدول الترتيب، فإن مجلس إدارة النادي يؤكد على أن القرار الصادر من اللجنة إن كان يكشف عن شيء، فإنما يكشف مستوى التناقض الذي وصلت إليه اللجنة في عملها من جهة، وفي سوء التعامل مع إدارات الأندية من جهة أخرى، وما بلغته من عدم الأخذ بالاعتبار مصالح الفرق من الناحيتين الإدارية والفنية من جهة ثالثة.

"ما يؤسفنا في قرار اللجنة (م/٩/٢٠٢٠) المشار إليه أعلاه هو تجاوزها على كل الاعتبارات الإدارية، وأدبيات التعامل مع الكيانات، فهي إلى جانب مخالفتها للتعميم الصادر عنها في 30 ديسمبر الماضي، والذي حددت فيه إقامة الجولة 22 في ثلاثة ايّام خلال الفترة من 12 وحتى 14 مارس، فهي إلى جانب ذلك لم تأخذ رأي مجلس إدارة نادي الاتفاق أو حتى إشعاره قبل إصدار قرارها بتحديد مباراة الاتفاق يوم 11 مارس، في تصرف لا يعبر عن أدنى درجات التعامل المفترض، فضلًا عن تغييبها لمبدأ تكافؤ الفرص في أيام الراحة بيننا وبين شقيقنا نادي الشباب، وهو الأمر الذي سينعكس فنيًا على تحضيرات الفريق للمباراة".

وأضاف البيان: "إن قناعتنا بتناقض اللجنة يعززه أكثر رفضها تقديم مباراتنا مع شقيقنا نادي الهلال في الجولة المقبلة ليوم واحد حتى نستفيد من يوم الراحة المسلوب إثر تقديم مباراتنا مع شقيقنا نادي الشباب، على الرغم من موافقة إدارة الهلال مشكورة على ذلك، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباريات الأندية السعودية، ما يؤكد على أن اللجنة مستمرة في التعنت بالسير في قرارتها المتناقضة مما يهز ثقة الأندية في دوافع القرارات، والذي يؤكده رفضها لطلب سابق لنادينا بتقديم مباراتنا السابقة مع شقيقنا نادي الرائد في بريدة إلى العصر بدلًا عن المساء، وبعد موافقة إدارته مشكورة، مراعاة لعدم وجود حجوزات طيران للفريق، إذ رفضت الطلب بذريعة احترام الروزنامة الذي انتهكته غير مرة، ثم تم تغيير موعدها إلى العصر لاحقًا نتيجة مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج للمنتخبات وإعادة الجدولة وليس تقديرًا لظروف نادي الاتفاق المصحوبة بموافقة الناديين الخطية".

واختتم مجلس الاتفاق بيانه: "وإذ تبدي إدارة النادي تحفظها على القرار، فإنها تدعو لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين للالتزام باللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري، وبالتعاميم الصادرة عنها، خصوصًا ما يتعلق بالمادة 9 من اللائحة، والتي تلزم اللجنة بإعطاء يومين راحة فقط على الأقل بين المباريات، وهي التي لو التزمت بها لما أدخلت نفسها وأدخلتنا معها في هذه الإشكالية، التي لازلنا نأمل أن تجد الحل لدى رئيس مجلس إدارة الرابطة المكلف، الذي ندعوه إلى إلزام اللجنة بإعادة المباراة أمام شقيقنا نادي الشباب لموعدها المقرر سابقًا، أو القبول بتقديم مباراتنا مع شقيقنا نادي الهلال".

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، حصدها من الفوز في ثماني مباريات، وتعادل في اثنتين، وخسر عشرة لقاءات أخرى.