الاتفاق يفسخ عقد دوكارا ويُوقع مع عبد الله السالم

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أفادت صحيفة الرياضية السعودية بتوصل إدارة الاتفاق السعودي لاتفاق مع المهاجم السنغالي سليمان دوكارا حول فسخ العقد المبرم بينهما بالتراضي، والذي يمتد لـ3 سنوات.

دوكارا انضم للاتفاق بداية الموسم الجاري قادمًا من أنطاليا سبور مقابل مليوني يورو، لكنه فشل في الظهور بالمستوى المأمول والمتوقع، إذ لم يُسجل أي هدف خلال 14 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، واكتفى بهدف واحد خلال 3 مباريات من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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الرياضية أوضحت أن الإدارة الاتفاقية برئاسة خالد الدبل نجحت بالتوصل إلى حلول مرضية مع وكيل أعمال اللاعب، وأن فسخ العقد مع دوكارا سيحدث دون أن يتحمل النادي السعودي مستحقات اللاعب عن باقي مدة عقده.

من جانب آخر، وقع الاتفاق عقدً احترافيًا مع عبد الله السالم مهاجم النصر السابق الذي منحته لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم حق التعاقد مع أي فريق خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري دون العودة لأي من الناديين المتخاصمين حوله، النصر والفيحاء.

وخضع السالم للفحوصات الطبية المعتادة في الخبر قبل أن يُوقع أمس الأول عقدًا يمتد لثلاث سنوات مع الاتفاق.

وفضلت الإدارة تأجيل الإعلان عن الصفقة رسميًا حتى وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب من لجنة الاحتراف، وكذلك حتى تحديد اسم اللاعب الذي سيُحذف من قائمة الفريق المحلية ليُسجل السالم بدلًا منه.