عبد الله السالم يرفض قرار "فض المنازعات" بشأن قضيته مع النصر

القضية مازالت متواصلة

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن عبد الله السالم مهاجم الاتفاق رفض قرار غرفة فض المنازعات بشأن قضيته مع النصر، واستأنف ضده في مركز التحكيم الرياضي السعودي.

قضية السالم بدأت بانتقاله بالإعارة من الفيحاء إلى النصر صيف 2018 مع وجود بند في عقده يُتيح للنادي ضمه نهائيًا في صيف 2019، وقد فعلت إدارة العالمي برئاسة سعود آل سويلم ذلك البند لكن الإدارة الجديدة برئاسة صفوان السويكت تراجعت عن ذلك ولم تعترف بتفعيل العقد.

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وقد رفضت إدارة الفيحاء ذلك القرار الجديد من النصر وطالبت بقيمة الانتقال كاملة رافضة استعادة اللاعب، وهو ما أدى لتجميد عبد الله السالم وابتعاده عن كرة القدم طوال النصف الأول من الموسم الجاري.

وفي يناير الماضي منحت غرفة فض المنازعات المهاجم السعودي حق التوقيع لأي نادٍ مجانًا ودون العودة لناديي النصر والفيحاء، وقد انضم بالفعل لفريق الاتفاق رغم أنه كان في بداية الموسم قد اتفق مع الفتح.

غرفة فض المنازعات قضت كذلك بمنح اللاعب 1.4 مليون ريال سعودي من نادي النصر، لكنه رفض هذا القرار مطالبًا بقيمة عقده كاملة والبالغة 6.6 مليون ريال سعودي.

ومن المتوقع أن يصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره النهائي بعد اكتمال المرافعات بين الطرفين.