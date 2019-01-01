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الاتفاق السعودي يعلن تجديد عقد رايس مبولحي حتى 2022

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الجزائري رايس مبولحي مستمرًا في الاتفاق السعودي حتى 2022
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الاتفاق السعودي، عن تجديد عقد الجزائري رايس مبولحي، حارس مرمى الفريق، ليستمر حتى 2022 مع الفريق.

مبولحي انتقل إلى نادي الاتفاق في يناير 2018، في صفقة انتقال حر، بعدما تم فسخ عقده مع فريق رين الفرنسي.

الاتفاق قال خلال بيان رسمي له، أن مبولحي وقع على عقد جديد يربطه بالفريق حتى عام 2022، ليستمر مع الفريق.

يأتي ذلك بعد المستوى الرائع الذي يظهر به مبولحي مع فريق الاتفاق السعودي، خاصة الموسم الحالي، بالإضافة إلى التزامه في تدريبات الفريق.

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الحارس الجزائري شارك مع الاتفاق منذ أن جاء في يناير 2018، في 24 مباراة، استقبل خلالها 28 هدفًا، وخرج في 8 مباريات دون استقبال أهداف.

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