الاتحاد يوجه الشكر إلى بوني بعد فسخ التعاقد بينهما

الاتحاد ينهي علاقته بالمهاجم الإيفواري بوني.

أنهى نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، علاقته باللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، وذلك بعد الاتفاق على إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين اليوم الأحد.

بوني كان قد انضم إلى صفوف نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بدلًا من الصربي ألكساندر بريجوفيتش، الذي عاد مؤخرًا بعد انتهاء إعارته لنادي باوك اليوناني.

بوني كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها: "اتفقت مع مجلس إدارة نادي الاتحاد، على إنهاء التعاقد بيننا بالتراضي، وأود أن أشكرهم واللاعبين والجماهير، على الدعم الذي وجدته خلال الفترة الماضية، وأتمنى للاتحاد كل التوفيق في المستقبل".

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The board of Directors of @ittihad @ittihad_en and I have come to a mutual agreement to terminate our contractual relationship. I would like to thank the club, the players and the fans for all their support and the time spent together. I wish @ittihad all the best in the future. pic.twitter.com/uJOutccrpW — Wilfried Bony (@wilfriedbony) November 1, 2020

ومن جانبه، كتب نادي الاتحاد عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة، موجهًا الشكر إلى بوني، حيث جاءت نصها كالآتي: "شكرًا بوني، تمنياتنا لك بالتوفيق".

وخاض بوني مع نادي الاتحاد 10 مباريات، استطاع خلالهم أن يسجل 5 أهداف ويصنع هدف وحيد، وغاب عن مباريات عديدة بسبب الإصابات التي تعرض لها.

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