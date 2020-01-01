الاتحاد يوافق على عودة بريجوفيتش إلى صربيا

بريجوفيتش يعود إلى بلاده.

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، وافقت على عودة الصربي ألكسندر بريجوفيتش، إلى بلاده بعد مناقشة مع الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي.

وعاد بريجوفيتش إلى صفوف نادي الاتحاد، مع بداية الموسم الحالي، بعد أن أنهى إعارته في صفوف نادي باوك اليوناني، الذي انتقل له مع بداية الموسم الماضي.

وأشارت صحيفة "مكة" السعودية، إلى أن إدارة نادي الاتحاد، وافقت بعد التشاور مع الجهاز الفني، على مغادرة بريجوفيتش إلى العاصمة الصربية بلجراد، مسقط رأس مهاجم الفريق.

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الصحيفة السعودية أكدت على أن بريجوفيتش سيعود إلى صربيا، من أجل بدء برنامجه العلاجي والتأهيلي، للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ومن المقرر أن يعود بريجوفيتش إلى السعودية، للانضمام لتدريبات الاتحاد، بعد الوقوف على حالته الصحية، وذلك بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي والتأهيلي.

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وتعرض بريجوفيتش للإصابة العضلية منذ 3 أيام، حيث أعلن الاتحاد عن حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي سيستغرق أسبوعين، ليفضّل اللاعب العودة إلى بلاده.