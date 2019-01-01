الاتحاد يُقيد هارون كمارا وبوجبا كلاعبين محليين في القائمة العربية

كان نادي الاتحاد قد كشف عن موعد طرح تذاكر مباراة الفريق أمام العهد اللبناني

ماجد جزر

تمكن نادي اتحاد جدة السعودي من قيد الثنائي هارون كمارا وجابر عيسى "بوجبا" في قائمة الفريق بالبطولة العربية كلاعبين سعوديين.

ويحاول نادي الاتحاد الضغط على الاتحاد الآسيوي من أجل قيد الثنائي كلاعبين محليين في قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا.

التقارير أشارت إلى أن إدارة النادي تتوقع ألا تجد أي معارضة من الاتحاد العربي على مشاركة ثنائي مواليد المملكة كلاعبين محليين.

وكان نادي الاتحاد قد كشف عن موعد طرح تذاكر مباراة الفريق أمام العهد اللبناني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويلعب الاتحاد مباراته القادمة أمام العهد اللبناني في 20 من الشهر الحالي ضمن بطولة كأس محمد السادس، قبل أن نادي الرائد في أولى مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

الاتحاد يُعلن عن طرح تذاكر مباراة العهد اللبناني

يُذكر أن مباراة الإياب لم يتم تحديدها حتى الآن، بسبب انشغال الفريق بمواجهة مواطنه الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.