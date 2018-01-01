الاتحاد يقترب من ضم الصيعري مقابل 15 مليون ريال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دخلت إدارة نادي اتحاد جدة، في مفاوضات جادة مع نادي الاتفاق، من أجل الحصول على خدمات محمد الصيعري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الصيعري يلعب في صفوف فريق الحزم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من فريق الاتفاق، حيث ظهر بمستوى أكثر من رائع خلال الفترة الماضية.

صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت على أن العشاء الذي نظمه خالد الدبل رئيس الاتفاق لمسؤولي الاتحاد يوم الجمعة، جعل اللاعب يقترب من صفوف النمور.

الاتحاد عرض 15 مليون ريال سعودي على الاتفاق، من أجل شراء عقد الصيعري، من قبل لؤي ناظر رئيس النادي، بحضور نائبه حمد الصنيع وأنمار الحائلي عضو المجلس.

جول 25 - حمدي نوح مكتشف اللاعب: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته#جول25 https://t.co/AorkjcQfrL pic.twitter.com/XGD3YKwzlM — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

ولم تمانع إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل، في بيع العقد الممتد حتى شهر يونيو 2021 بشكل مبدئي.

الصفقة تتوقف الآن على تقديم عرض رسمي من الاتحاد للاتفاق للحصول على خدمات اللاعب، في ظل اهتمام الأهلي والهلال به.

الصيعري واحدًا من ناشئي نادي الاتحاد، قبل أن ينتقل إلى هجر في صيف 2015، لينتقل بعدها بعام إلى الاتفاق.