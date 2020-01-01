الاتحاد يفقد ثاني لاعبيه أمام الهلال في الكلاسيكو

الاتحاد يدخل الكلاسيكو يفتقد ثنائي من أهم لاعبيه.

يفقد نادي الاتحاد، لاعبه عبد العزيز البيشي، خلال مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، بعد غيابه عن بعثة الفريق التي توجهت نحو الرياض، استعدادًا لخوض اللقاء.

الهلال يستضيف الاتحاد، مساء السبت، على ملعب محيط الرعب، في الجولة 19 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وكتب أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء نصها:

المزيد من الفرق

"تأخر اللاعب عبد العزيز البيشي عن مرافقة الفريق إلى الرياض، بعد أن اضطر للمغادرة للوقوف إلى جانب أسرته لظرف طارئ مفاجئ، ألف سلامة، وتعود سريعًا يا بطل".

كويلار: سنواجه الاتحاد "القوي" ونبحث عن الثلاث نقاط

وبغياب عبد العزيز البيشي، يفقد الاتحاد ثاني لاعبيه، بعد تأكد غياب ليوناردو جيل، بسبب الإيقاف.

الاتحاد يسعى لتحقيق الفوز على الهلال، من أجل تحسين موقفه، بعد احتلاله المركز الثالث عشر، في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.