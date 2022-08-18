الاتحاد يُغلق قضية بريجوفيتش .. والحائلي يشتبك لفظيًا مع مشجع!

رئيس الاتحاد يرد على أحد المشجعين بقوة

نجح نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في إغلاق ملف قضية الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم الفريق السابق، بعد ان كان النادي مهددًا بالحرمان من قيد لاعبين جدد في صيف 2022.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قد رفضت الاستئناف الذي تقدمت به إدارة الاتحاد، بشان حكم الاتحاد الدولي "فيفا" بإلزام العميد بدفع مبلغ مليون 800 ألف يورو، قيمة المستحقات المالية المتأخرة لصالح بريجوفيتش. "اقرا التفاصيل".

أنمار الحائلي يُعلن انتهاء أزمة بريجوفيتش

وأعلن الحائلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إغلاق قضية بريجوفيتش الأولى، بتسديد مستحقاته المالية، ويبقى القضية الثانية.

وجاء نص تغريدة الحائلي كالآتي: "تم بحمد الله إغلاق القضية الأولى للاعب بريجوفيتش، بمبلغ مليون و842 ألف يورو، ويتبقى القضية الثانية بمبلغ 10 مليون يورو تقريبًا، أعان الله النادي على سدادها".

رئيس الاتحاد تابع: "وتم إغلاق القضية الثانية للاعب بيزيتش بمبلغ مليون و600 ألف دولار، وتم رفع منع التسجيل من فيفا".

ويتبقى فقط القضية المنظورة حاليًا أمام "فيفا"، والتي يطالب فيها بريجوفيتش الحصول على 10 مليون يورو بسبب فسخ العقد من طرف واحد.

الحائلي يشتبك لفظيًا مع أحد المشجعين

وفوجئ الحائلي برد أحد المشجعين، الذي قام بالهجوم على رئيس العميد بسبب صفقات النادي، مطالبًا إياه بالرحيل عن رئاسة العميد.

وجاء نص تغريدة المشجع كالآتي: "والله كلها ما تفيد، جب صفقات ومحور زي الناس، ولا توكل على الله برا النادي".

الحائلي لم يقف صامتًا أمام تغريدة المشجع، حيث قال: "أبشر حبيبي، وبعدها تعال انت وادفع ملايين من جيبك ووضح لنا العمل الإداري اللي بتقوم فيه، وورينا اللعيبة السوبر طالما لا الإدارة وعملها ولا اللاعبين الموجودين عاجبينك".

وواصل: "ولا أقولك بما أننا كمجلس إدارة نكاد نملك 100% من أصوات الجمعية العمومية، تعال من الحين وأنا أضمنلك أصواتنا، بس تكفي تعال ودي أشوفك".