الاتحاد يعاقب داكوستا بعد مؤازرة فيشيو

داكوستا يدفع ثمن تعليقه لزميله فيشيو الذي أعلن رحيله عن الاتحاد.

قررت إدارة نادي الاتحاد السعودي، توقيع عقوبة ضد المغربي مروان داكوستا، مدافع الفريق، بالتدريب بشكل منفرد، لأسباب انضباطية.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن الهلال قرر تحويل داكوستا إلى التدريبات الانفرادية، بسبب سلوكه وتعامله بشكل غير لائق مع الإدارة.

جاء ذلك بعدما أعلن فيشيو لاعب الاتحاد، رحيله عن الفريق للعديد من الأسباب، أبرزها عدم حصوله على مستحقات مالية، وهو الأمر الذي دفع بعض لاعبي العميد بدعمه بعد اتخاذه القرار.

فيشيو أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رحيله عن الاتحاد، ليرد عليه داكوستا قائلًا: "حظًّا سعيدًا.. كانت سعادة اللعب بجوارك.. أتفهَّم ما تعاني منه.. أنا معك".

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داكوستا يعاني هو الآخر من الحصول على مستحقاته، حيث أشارت بعض التقارير إلى أنه قريب من الرحيل عن الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

أنمار الحائلي رئيس الاتحاد حاول التواصل مع فيشيو للوصول إلى حل يرضيه، ولكن اللاعب رفض كل ما عرضه عليه الحائلي، ويقرر الرحيل.

الاتحاد يمر حاليًا بفترة لا يُحسد عليها، بعدما رفع نادي جريميو البرازيلي، شكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، بسبب عدم تسديد باقي قيمة صفقة البرازيلي مارسيلو جروهي حتى الآن.