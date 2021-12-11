الاتحاد يصدم الهلال ويعاقب سعود عبدالحميد

صدمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، نظيرتها في نادي الهلال، بشأن اللاعب سعود عبد الحميد خلال الفترة الحالية، بعد انتقاله إلى الفريق الأزرق.

الهلال نجح في حسم التعاقد مع سعود عبد الحميد في صفقة انتقال حر، بعدما فشلت إدارة الاتحاد في تجديد تعاقده، ليرحل مجانًا عن صفوف العميد.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن نادي الاتحاد صدم الهلال في رفضه بيع المدة المتبقية من عقد سعود عبد الحميد، والذي ينتهي في نهاية شهر يناير.

وكان الهلال قد أرسل طلبًا للاتحاد من أجل شراء المدة المتبقية من عقد سعود عبد الحميد، لكي يظل اللاعب في قلعة الزعيم حتى يتمكن من اللعب بشكل رسمي مع انتهاء عقده مع العميد.

الصحيفة السعودية أكدت على أن إدارة الاتحاد تنوي إجبار سعود عبد الحميد على تأدية تدريبات انفرادية على فترتين خلال الفترة القادمة، بعد أن انتهت الإجازة الممنوحة للاعب، بعد انتهاء مشوار المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب.

وأصبح الآن موقف سعود عبد الحميد معلقًا، في ظل عدم قدرته على المشاركة مع الهلال خلال الوقت الحالي، حيث تنص المادة 29 من لائحة الاحتراف على عدم أحقية تسجيل اللاعبين خارج إحدة فترتي التسجيل المحددتين من جانب اتحاد الكرة.

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ومن المقرر أن يتم فتح الانتقالات الشتوية في السعودية يوم 2 يناير القادم، على أن تنتهي يوم 30 من نفس الشهر، والأزمة تكمن في أن عقد سعود ينتهي يوم 31 يناير مع الاتحاد، وهو الأمر الذي سيجبر الهلال على الانتظار حتى فتح القيد في فترة الانتقالات الصيفية لقيد سعود عبد الحميد.