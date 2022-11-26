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الاتحاد يسعى للخروج من "مطب" دي سوزا

تامر أبو سيدو
11:04 ص غرينتش+3 26‏/11‏/2022
Nuno Santo - ittihad 2022
الاتحاد بحاجة لغلق الملف قبل انتقالات يناير

تُحاول إدارة نادي الاتحاد السعودي غلق ملف لاعب الفريق السابق جوناس دي سوزا قبل بدء سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

اللاعب كان قد وقع عقدًا مع العميد صيف 2018 يمتد لثلاثة مواسم ونصف، وقد ظهر مع الفريق في 26 مباراة قبل أن يُفسخ عقده من جانب النادي.

دي سوزا تقدم بشكوى لدى فيفا وقد كسب القضية وحصل على حُكم يُلزم الفريق السعودي على منحه 10 ملايين ريال سعودي، ومؤخرًا صادقت المحكمة الرياضية الدولية على القرار وثبتته ليُصبح نهائيًا.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الاتحاد يُحاول حاليًا الخروج من هذا "المطب" الكبير بعمل تسوية مع اللاعب البرازيلي بمنحه مستحقاته كاملة أو جدولتها، وأفادت أن دي سوزا يُبدي مرونة كبيرة ويرغب في التفاوض مع ناديه السابق.

يٌشار إلى أن دوري روشن السعودي متوقف حاليًا بسبب مشاركة الأخضر في كأس العالم قطر 2022، ومن المقرر أن يُستأنف في منتصف ديسمبر القادم.

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