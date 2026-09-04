لا يتوقع جيوفاني فان برونكهورست، مدرب فينورد، أن يرحل أنيس حاج موسى عن فينورد في نهاية المطاف، وإذا حدث ذلك بالفعل، فلن يقف المدرب في طريق مهاجمه. ويرى أنه سيكون لدى فينورد حينها أسبابه الخاصة.

رفض فينورد عرضاً افتتاحياً بقيمة 30 مليون يورو من الاتحاد للتعاقد مع حاج موسى. ويعود نادي دوري روشن السعودي يوم الجمعة بعرض ثانٍ بقيمة 37.5 مليون يورو بحسب آخر التقارير.

وقال فان برونكهورست يوم الجمعة خلال لقاء إعلامي في ملعب دي كويب: «لقد بعنا أياسي أويدا، ومن حيث المبدأ لم نبع أنيس. أتوقع أن يبقى هنا. لكن كما أقول: عليك أيضاً أن تنظر إلى ما هو الأفضل للنادي وللأشخاص الذين يتخذون هذا القرار».

ثم أضاف رأيه بشأن حاج موسى المطلوب بشدة: «أعتقد أن هذا هو المسار الذي علينا اتباعه. علينا أن نرى واقع الأمر، وكلنا في فينورد ندرك ذلك، بما في ذلك الطاقم واللاعبون. أعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع الأمر والقدرة على المضي قدماً بشكل إيجابي».

وقد تحدث فان برونكهورست بالفعل مع حاج موسى بشأن الوضع. «لم أرَ لاعباً يضرب بقبضته على الطاولة ويقول إنه يريد الرحيل بشكل قاطع. ليست هذه نظرته للأمر».

في الوقت الحالي، يبدو المدرب هادئاً. وقال: «علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث. لكنني لا أتوقع أن يرحل أنيس. وإذا رحل، فسيكون لدى النادي أسبابه لذلك».

كما يدرك أن هناك حداً تتغير عنده كل الأمور بسبب الأرقام، إذ قال فان برونكهورست: «في النهاية، قد ترد مبالغ لا يستطيع النادي رفضها. وهنا يتعين على النادي أن يقرر بنفسه ما إذا كان أنيس سيرحل أم لا. لا أشعر أن الأمور تتجه نحو ذلك، لكن من المهم بالنسبة لنا الاحتفاظ به. لقد كان مؤثراً بشكل هائل من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة».