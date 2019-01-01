الاتحاد يدعم دفاعه آسيويًا بداكوستا

نادي الاتحاد السعودي يقرر ضم المغربي مروان داكوستا لقائمته الآسيوية استعدادًا لمواجهة الهلال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر نادي اتحاد جدة السعودي أن يضم اللاعب المغربي مروان دا كوستا لصفوف القائمة الآسيوية الخاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت تقارير صحفية انتشرت اليوم، حيث أكدت مصادر بالنادي أن الفريق سيعيد نظر في القائمة الأجنبية خلال الساعات القادمة.

وذكرت التقارير أن تلقي الفريق لأربعة أهداف أمام فريق ذوب آهان الإيراني كان سببًا أساسيًا في ذلك القرار الذي تم اتخاذه مؤخرًا.

وسيتم إدراج داكوستا في القائمة على حساب اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشو، في المقابل قررت الإدارة استمرار كل من فيلانويفا وخمينيز معًا.

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وتفاضل الإدارة حاليًا بين كل من رومارينهو البرازيلي وبيرجيوفيتش الصربي ثنائي هجوم الفريق لدخول القائمة، بعدما كان القرار السابق لهم استبعاد فيلانويفا والإبقاء عليهما معًا.

جدير بالذكر أن الاتحاد كان قد تخطى ذوب آهان بالفوز بستة أهداف لأربعة في مجموع اللقائين ومن المنتظر أن يواجه الهلال في ربع النهائي الثلاثاء المقبل.