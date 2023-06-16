الاتحاد يختار نجم الشباب بديلًا عن أحمد حجازي .. ونونو سانتو موافق على الصفقة

صفقة محلية مفاجئة قد تنقذ نادي الاتحاد من كارثة أحمد حجازي الكبرى

اختار نادي الاتحاد، "بديل" النجم الدولي المصري أحمد حجازي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث من المقرر فتح مفاوضات رسمية لضمه؛ بعد انتخاب مجلس إدارة جديد.

حجازي تأكد غيابه عن الملاعب، لمدة 6 أشهر كاملة أو أكثر؛ بسبب إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة؛ حيث خضع لعملية جراحية ناجحة، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشفت صحيفة "الرياضية"، عن تحضير العميد الاتحادي، عرضًا رسميًا للتعاقد مع حسان تمبكتي، قلب دفاع نادي الشباب، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العرض الاتحادي؛ يتمثل في "استعارة" تمبكتي، لمدة موسم رياضي واحد؛ خاصة في ظل رفض الإدارة الشبابية، بيع اللاعب نهائيًا، وارتباطه بعقد طويل حتى 30 يونيو 2027.

وأعلنت الصحيفة، موافقة البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، على صفقة التعاقد مع مدافع الشباب؛ على أن يحدد البدلاء، حال رفض الليث، العرض.

جدير بالذكر أن اسم حسان تمبكتي، ارتبط لأكثر من عام كامل، بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث زعم بعض الإعلاميين، بأنه سيكون صفقة الزعيم المحلية الأولى، في موسم 2023-2024.