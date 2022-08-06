الاتحاد يحسم مصير هوساوي ويُفاجئ المولد

الاتحاد يتواجد في النمسا حاليًا حيث معسكره الإعدادي للموسم الجديد

تعكف إدارة نادي الاتحاد السعودي حاليًا على ترتيب أمور الفريق ولاعبيه استعدادًا للموسم الجديد، سواء كان من حيث الصفقات الجديدة أو تجديد عقود البعض، خاصة مع منعه من القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين كانت قد عاقبت الاتحاد بالمنع من القيد في فترة الانتقالات التالية وإيقاف مديره التنفيذي حامد البلوي والرياضي مشعل السعيد ومهاجمه عبد الرزاق حمدالله لفترات مختلفة.

الاتحاد يُقرر تجديد عقد هوساوي

ضمن هذا الإطار وحسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية، قررت الإدارة الاتحادية تجديد عقد المدافع عمر هوساوي حتى نهاية الموسم الجاري بناءً على رغبة المدرب نونو سانتو الذي اقتنع بقدرات اللاعب خلال تواجده معه في معسكر النمسا.

العميد يتواجد في النمسا حاليًا حيث يُقيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد، وينتظر المسؤولون في النادي عودة الفريق إلى جدة لبدء مفاوضات تجديد العقد مع هوساوي.

مدافع النصر السابق كان قد انضم للفريق في أكتوبر 2020 في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ناديه، وقد وقع عقدًا ينتهي في أكتوبر القادم.

صاحب الـ36 عامًا لعب مع الاتحاد 34 مباراة سجل خلالها هدف وصنع آخر، وقد ظهر في 16 لقاء من الدوري السعودي الموسم الماضي شهدت إحرازه لهدف وحيد.

فهد المولد حر دون أي نادٍ!

الرياضية كشفت عن مفاجأة مدوية تخص نجم الاتحاد فهد المولد، حيث أشارت إلى عدم تجديد عقده كما كان متفق عليه في السابق.

الجناح صاحب الـ27 عامًا أصبح لاعبًا حرًا الآن بعد نهاية عقده بالفعل مع الاتحاد في يوليو الماضي، حيث يستطيع التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة العميد.

المولد موقوف منذ مايو الماضي عن اللعب لمدة عام ونصف بواسطة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بعد ثبوت تناوله مادة فوروسيميد "Furosemide" المحظورة خلال اختبار أجري له عقب إحدى مباريات الدوري السعودي.

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وقد أكد وكيله جراح الظفيري التقدم باستئناف ضد القرار لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ويُنتظر أن يتم النظر به خلال أغسطس الجاري، وفيما يبدو أن الإدارة الاتحادية تنتظر القرار النهائي لحسم موقف اللاعب من التجديد أو عدمه.