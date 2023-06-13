الاتحاد يتوصل إلى اتفاق مع صفقته العالمية الثانية .. وطارق حامد يحسم قراره نهائيًا

صيف نادي الاتحاد الساخن يشتعل بصفقة عالمية جديدة

بات نادي الاتحاد، على بُعد ساعات قليلة للغاية، من الإعلان عن صفقته العالمية الثانية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

الاتحاد تعاقد مع بنزيما، منذ أيام قليلة، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإٍسباني، وفي عقد حتى 30 يونيو 2026.

الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو أعلن منذ قليل، توقيع العميد الاتحادي، مع متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وكشف رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن اجتماع مرتقب الليلة، بين مسؤولي الاتحاد وكانتي؛ من أجل وضع الرتوش الأخيرة على العقد، والتوقيع بشكل رسمي.

وأِشار الإعلامي الرياضي، إلى أن اللاعب أنهى المرحلة الأولى من العلاج من إصابته؛ وهو ما يمهد لإتمام الصفقة، بعد مخاوف سابقة من العملاق السعودي.

وعلى جانب آخر.. اتخذ المصري طارق حامد، متوسط ميدان نادي الاتحاد، قرارًا مصيريًا بشأن مستقبله، مع اقتراب الإعلان عن صفقة نجولو كانتي.

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، يرغب طارق في استكمال عقده مع العميد، وفي حال أراد الأخير الاستغناء عنه، سينضم إلى فريقٍ سعودي آخر؛ حيث يرفض فكرة العودة إلى بلاده، على الرغم من تلقيه عرضين من الزمالك وبيراميدز.

جدير بالذكر أن النجم المصري، انضم إلى الاتحاد في صيف 2022، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وفي عقد لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2024.