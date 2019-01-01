الاتحاد يتلقى عرضين لأجل الغامدي

هل يرحل الغامدي عن الاتحاد؟

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تلقى نادي الاتحاد السعودي عرضين رسميين لأجل مهاجمه، عبد الرحمن الغامدي، والذي يقترب من الرحيل قبل غلق سوق الانتقالات.

الغامدي لعب للفريق الأول في 2014 ولديه عقد ينتهي في 2020.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أنّ العميد تلقى عرضين من نادي الفيصلي ونادي في منطقة القصيم ويدرس بجدية التخلي عن المهاجم.

وأوضحت أنّ عرض الفيصلي لم يصل إلى 6 ملايين ريال سعودي وهو المبلغ الذي حددته إدارة الاتحاد للتخلي عن صاحب الـ 24 عامًا.

وبحسب الصحيفة فإن المفاوضات تسير بصورة جيدة وقد يتنازل العميد عن مبلغ الستة ملايين للموافقة على بيع اللاعب في النهاية.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليضرب موعدًا مع الهلال.