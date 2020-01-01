الاتحاد يتعاقد مع السواط ويفاوض التعاون لضمه في الشتوية

عبد المجيد السواط لاعبًا في التعاون.

نجحت دارة نادي الاتحاد، في حسم صفقة عبد المجيد السواط، لاعب التعاون لصالحها، بعد منافسة قوية مع الأهلي والنصر خلال الأيام الماضية.

عبد المجيد السواط ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق، خلال الفترة الحرة التي التي دخلها الآن، على أن ينتقل له في نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد تجري العديد من الاتصالات خلال الوقت الحالي، مع إدارة التعاون، من أجل شراء ما تبقى من عقد السواط، ليصبح لاعبًا في صفوفه الفترة القادمة.

الاتحاد نجح في إنهاء صفقة السواط، بعد منافسة شرسة مع النصر والأهلي، حيث كان اللاعب قريبًا من التوقيع مع النصر، ولكن الإدارة الاتحادية نجحت في خطف اللاعب.

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التعاون كان تعاقد مع السواط لمدة 3 مواسم، قادمًا من الهلال، في صيف 2018، ليقدم مستويات رائعة، ليصبح هدفًا للعديد من الفرق.

ويسعى الاتحاد للاتفاق مع التعاون خلال الأيام القادمة، لشراء ما تبقى من عقد عبد المجيد السواط، ليصبح لاعبًا بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.