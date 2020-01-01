الاتحاد يتراجع عن التعاقد مع إدينيلسون ويحدد بديله

الاتحاد يقرر صرف النظر عن التعاقد مع البرازيلي إدينيلسون.

قررت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، صرف النظر عن التعاقد مع البرازيلي إدينيلسون أندرادي، لاعب فريق إنترناسيونال البرازيلي، كما قررت الإدارة التعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

وكانت إدارة الاتحاد قد قدمت عرضًا رسميًا إلى إنترناسيونال من أجل ضم إدينيلسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن النادي البرازيلي رفض تخفيض المبلغ المطلوب من أجل الاستغناء عن خدماته.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد قدمت عرضًا ماليًا لنادي إنترناسيونال وصل إلى 3.5 مليون دولار، ولكن قوبل بالرفض، ليتم رفعه إلى 4 ملايين دولار، ولم يتم قبوله أيضًا.

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إدارة أنمار الحائلي قامت برفع العرض إلى 5 ملايين دولار من أجل حسم التعاقد مع اللاعب إدينيلسون، خاصة بعد أن أبدى المدرب فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد رغبته في التعاقد مع اللاعب، ولكن لم يتم قبول العرض.

وقامت إدارة الاتحاد بتحويل بوصلتها إلى التعاقد مع البرازيلي برونو هنريكي، لاعب نادي بالميراس صاحب الـ30 عامًا، وقد يتم الاتفاق بين الناديين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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يأتي ذلك في ظل قيام كاريلي بعملية إحلال وتجديد بين أجانب الفريق خلال الفترة الحالية، حيث خرج الأرجنتيني ليوناردو خيل والإيفواري ويلفريد بوني من حسابات المدرب البرازيلي خلال الموسم المقبل.