الاتحاد يتخذ قرارًا حاسمًا تجاه عبد الرزاق حمد الله!

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن موقف نادي الاتحاد من المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، والذي انضم لصفوفه في شتاء 2022.

متى ينتهي عقد حمد الله مع الاتحاد؟

انضم عبد الرزاق حمد الله لصفوف نادي الاتحاد، في صفقة انتقال حر، بعد أن أعلن نادي النصر عن فسخ التعاقد معه، لينجح مسؤولي العميد في ضمه.

وينتهي عقد حمد الله في صيف 2023، ولكن يبدو أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لها رأي آخر بشأن مستقبل اللاعب.

حمد الله قدم مستوى مبهر منذ انضمامه لصفوف نادي الاتحاد، حيث ساهم بشكل كبير في استمرار النمور على قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ما هو موقف الاتحاد من حمد الله؟

أكد الصرامي على أن نادي الاتحاد قرر تمديد عقد حمد الله، بعد مستواه الرائع مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ونشر الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أكد خلالها على أن الاتحاد لديه الرغبة في تمديد عقد اللاعب المغربي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "إدارة الاتحاد تعتزم تجديد عقد عبد الرزاق حمد الله حتى نهاية عام 2024".

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