رغم التعادل .. مكافأة مالية ضخمة من الاتحاد للاعبيه

إدارة العميد ترغب في تحقيق الانتصار أمام الوحدة

اتخذت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، خطوة تحفيزية للاعبي الفريق، قبل مواجهة الوحدة المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ما هي الخطوة التحفيزية التي اتخذتها إدارة الاتحاد؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن إدارة نادي الاتحاد، قامت بتسليم لاعبي الفريق مبلغ 40 ألف ريال لكل لاعب، مكافآت الفوز في 4 مباريات ضمن منافسات دوري روشن.

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وقامت إدارة الاتحاد بمناقشة اللائحة الداخلية في وقت سابق مع البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق، موادها مرتبطة بالفريق، سعيًا من الطرفين لبث روح التنافس بين اللاعبين خلال الموسم الحالي.

وسيحصل اللاعبين على 10 آلاف ريال على كل انتصار، تشمل اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، دون تمييز بينهم.

الاتحاد يسعى للعودة إلى الانتصارات أمام الوحدة

تنتظر الاتحاد مواجهة قوية أمام الوحدة العائد إلى دوري روشن للمحترفين، بالجولة الثامنة ضمن منافسات البطولة المحلية يوم الأحد المقبل.

الاتحاد يدخل المباراة بحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات، بعد التعادل في الجولة السابعة أمام ضمك بهدف لمثله.

ولعب العميد 7 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين، فاز في 4 وتعادل في 3، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، متأخرًا عن الشباب المتصدر بـ4 نقاط، والنصر الوصيف بنقطة واحدة.

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