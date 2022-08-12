الاتحاد يتحرك رسميًا لحسم صفقته الجديدة

الاتحاد يواصل سعيه لتدعيم صفوفه

تحركت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بشكل رسمي، من أجل حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوف النمور، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2022-2023.

ما هي صفقة الاتحاد الجديدة التي يسعى لحسمها؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن نادي الاتحاد تقدم إلى أبها بطلب، من أجل استعارة اللاعب صالح العمري لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تحرك الاتحاد للتعاقد مع لاعب أبها، بعد تعثر المفاوضات مع نادي التعاون، من أجل التعاقد مع سميحان النابت، في ظل تمسك سكري القصيم باللاعب.

ومن المقرر أن تقوم إدارة الاتحاد بدفع مستحقات الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الفريق السابق، من أجل رفع عقوبة منع التسجيل المؤقتة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب مستحقاته.

الاتحاد يستعد في النمسا للموسم الجديد

ويستعد نادي الاتحاد للموسم الجديد 2022-2023 بمعسكر إعدادي في النمسا، وذلك من أجل إعداد اللاعبين بشكل جيد للعودة إلى منصات التتويج.

وكان الاتحاد قريبًا جدًا من تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، قبل أن ينجح الهلال في الحصول على اللقب في الأمتار الأخيرة.

وأجرى نادي الاتحاد 3 صفقات فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع أحمد شراحيلي مدافع الشباب، وزكريا هوساوي الظهير الأيسر لنادي أحد، وطارق حامد لاعب وسط الزمالك المصري.