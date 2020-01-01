الاتحاد يبحث عن حلول عاجلة بسبب قائمة الـ30 لاعبًا

إدارة الاتحاد تريد تجهيز القائمة النهائية قبل انطلاق الموسم.

تبحث إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، عن حلول عاجلة خلال الأيام المقبلة، من أجل الوصول إلى قائمة الـ30 لاعبًا، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بناء على النظام الذي أقره الاتحاد السعودي لكرة القدم.

لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين بالاتحاد السعودي، أقرت أن يسجل كل فريق 30 لاعبًا في قائمته استعدادًا للموسم الجديد، حيث يعاني الاتحاد من تكدس في قائمته.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الاتحاد يواجه مشكلة، وهي وفرة اللاعبين بأكثر من العدد المسموح به، خاصة بعد عودة عصام المولد وعون البيشي من إعارتهما في ناديي البكيرية والفيحاء بالترتيب.

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ويقتنع فابيو كاريلي بعدم استمرار بعض اللاعبين مع الفريق فنيًا الموسم المقبل، حيث وافقت الإدارة على إعارة عبد العزيز العرياني وعبد الله العمار إلى نادي ضمك، واللاعب يونس عبد الواحد إلى نادي جدة.

وقررت إدارة الاتحاد عدم التجديد للثلاثي عساف القرني وعمار الدحيم ومحمد الثاني، بعد انتهاء عقودهم الاحترافية مع الاتحاد، ليرحلوا عن صفوف الفريق.

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إدارة الاتحاد تسعى خلال الأيام المقبلة، لتسويق بعض اللاعبين سواء بالإعارات لأندية أخرى، أو توجيه مخالصات مالية للاعبين آخرين، للوصول إلى قائمة الـ30 لاعبًا.