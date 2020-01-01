الاتحاد يؤجل البت في إعارة لاعبيه حتى حسم مصير النشاط الرياضي

نادي الاتحاد يواصل سعيه لإنهاء كافة قضاياه.

قررت إدارة نادي الاتحاد، تأجيل البت في التقرير الفني، للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للعميد، إلى أن يتم معرفة الموعد النهائي لعودة النشاط الرياضي الموقوف.

وزارة الرياضة اتخذت قرارًا بإيقاف النشاط الرياضي بالمملكة العربية السعودية، ضمن الإجراءات الاحترازية، لمنع تشفي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة الكرة بنادي الاتحاد، وضعت خطة على مستوى الفريق، من أجل إعارة بعض اللاعبين إلى الأندية، حال تم إقرار إلغاء الموسم، بشرط موافقة كاريلي.

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ونسقت إدارة الاتحاد مع كاريلي، كافة الترتيبات، في حال استئناف الدوري خلال الفترة القادمة، والتي يتخللها معسكر داخلي، من أجل تجهيز اللاعبين، بعد فترة التوقف الطويلة.

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وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة القانونية سعيها للعمل على تقديم الاستئنافات لقضايا صدر فيها أحكام، بالإضافة للتواصل مع أصحاب الشكاوي، من المفاهمة على إيجاد صيغة اتفاق، تحفظ حقوق الجميع، تجنبًا للدخول في أي عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جاء ذلك بعدما أغلق نادي الاتحاد العديد من القضايا، أبرزها مع التونسي أحمد العكايشي، ونادي باشاك شهير التركي.