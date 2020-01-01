رومارينيو يُحذر بالرحيل .. وإدارة الاتحاد ترد

ويتحدث عن احتمالات رحيل جوناس

أفادت صحيفة عُكاظ السعودية أن رومارينيو مهاجم الاتحاد حذر الإدارة بالرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات القادمة ما لم يحصل على مستحقاته المتأخرة في يونيو الجاري.

الاتحاد عانى من مشاكل مالية كثيرة خلال الموسمين الأخيرين، وقد تسبب ذلك في رحيل عدد من النجوم أبرزهم مانويل دا كوستا وإيميليانو فيشيو، وقد زعمت الصحيفة السعودية أن المهاجم البرازيلي قد يلحق بهم.

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وأضافت أن اللاعب غادر السعودية في مايو الماضي دون الحصول على مستحقاته المتأخرة في ظل وعد من الإدارة الاتحادية بمنحه إياها خلال يونيو الجاري، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

هذا الأمر دفع رومارينيو إلى تحذير النادي مؤخرًا بالرحيل عن صفوفه ما لم يحصل على مستحقاته قبل نهاية يونيو، خاصة مع امتلاكه عدة عروض في السعودية وخارجها.

رد الإدارة في الفريق الغربي على تلك الأخبار لم يتأخر كثيرًا، إذ نقل الصحفي المقرب من النادي "وليد عمر" عن أحد المسؤولين نفيه التام لتلك الأخبار وتأكيده أن العلاقة مع رومارينيو ممتازة ولا يشوبها أي توتر.

إذ كتب وليد عبر حسابه على تويتر "نفى مصدر مسؤول بإدارة نادي الاتحاد صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حيال توتر علاقة اللاعب البرازيلي رومارينهو دا سيلفا مع ناديه نظير تأخر مستحقاته المالية، مشددًا في الوقت ذاته على أن علاقة اللاعب مع النادي على ما يرام وأنه مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده في 2022".