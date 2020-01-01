الاتحاد يُعلن عودة رومارينيو، ووزارة الرياضة تمنع نادٍ عاصمي من مفاوضته

انتهت الأزمة

زف حساب نادي الاتحاد الرسمي على تويتر خبرًا سارًا لجماهير الفريق، بعدما نشر مقطع فيديو أعلن خلاله المهاجم البرازيلي رومارينيو عودته للفريق وتراجعه عن خطوة فسخ عقده.

المهاجم صاحب الـ29 عامًا كان قد فسخ عقده مع الاتحاد عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتأخر حصوله على مستحقاته المالية، وقد أثيرت عدة أخبار حول دوافعه لتلك الخطوة ومنها تواصله مع عدد من الأندية داخل وخارج السعودية.

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صحيفة الرياضية كشفت عن تدخل وزارة الرياضة السعودية لإيقاف مفاوضات رومارينيو مع أحد الأندية العاصمية في السعودية، مؤكدة أنه لن يلعب لأي نادٍ في المملكة لغير الاتحاد.

We came back

عدنا لكم من جديد 🤙 pic.twitter.com/lfSxD1Ppu4 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 13, 2020

رومارينيو تحدث خلال مقطع الفيديو قائلًا "أهلًا بكم أصدقائي وجماهير الاتحاد، اليوم السبت 13 يونيو، أتمنى أن تكونوا بخير، أتمنى أن تمر جائحة كورونا بسلام، وأن نلتقي على خير قريبًا"، وقد اختتم المقطع بعرض مجموعة من أهداف اللاعب.

يُذكر أن اللاعب كان قد جدد عقده قبل عدة أشهر حتى صيف 2022، لكن تأخر حصوله على مستحقاته المالية دفعه لخطوة التوجه للفيفا وفسخ العقد.