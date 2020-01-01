الاتحاد يُعلن عودة رومارينيو، ووزارة الرياضة تمنع نادٍ عاصمي من مفاوضته
زف حساب نادي الاتحاد الرسمي على تويتر خبرًا سارًا لجماهير الفريق، بعدما نشر مقطع فيديو أعلن خلاله المهاجم البرازيلي رومارينيو عودته للفريق وتراجعه عن خطوة فسخ عقده.
المهاجم صاحب الـ29 عامًا كان قد فسخ عقده مع الاتحاد عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتأخر حصوله على مستحقاته المالية، وقد أثيرت عدة أخبار حول دوافعه لتلك الخطوة ومنها تواصله مع عدد من الأندية داخل وخارج السعودية.
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صحيفة الرياضية كشفت عن تدخل وزارة الرياضة السعودية لإيقاف مفاوضات رومارينيو مع أحد الأندية العاصمية في السعودية، مؤكدة أنه لن يلعب لأي نادٍ في المملكة لغير الاتحاد.
We came back— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 13, 2020
عدنا لكم من جديد 🤙 pic.twitter.com/lfSxD1Ppu4
رومارينيو تحدث خلال مقطع الفيديو قائلًا "أهلًا بكم أصدقائي وجماهير الاتحاد، اليوم السبت 13 يونيو، أتمنى أن تكونوا بخير، أتمنى أن تمر جائحة كورونا بسلام، وأن نلتقي على خير قريبًا"، وقد اختتم المقطع بعرض مجموعة من أهداف اللاعب.
يُذكر أن اللاعب كان قد جدد عقده قبل عدة أشهر حتى صيف 2022، لكن تأخر حصوله على مستحقاته المالية دفعه لخطوة التوجه للفيفا وفسخ العقد.
صاحب الـ28 عامًا يُعد من أبرز نجوم الاتحاد هذا الموسم وقد ساعده على التأهل إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال وأحرز له 11 هدفًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .