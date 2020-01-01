كيف نجحت إدارة الاتحاد في إعادة رومارينيو للفريق؟

إدارة العميد نجحت في إنهاء الأزمة

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن الكواليس الخاصة بأزمة البرازيلي رومارينيو مع ناديه الاتحاد ، خاصة تراجعه عن فسخ عقده وعودته لصفوف الفريق.

المهاجم صاحب الـ28 عامًا كان قد فسخ عقده مع الفريق السعودي عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتأخر حصوله على مستحقاته المالية، ومن ثم بدأ الحديث عن مفاوضات مع نادٍ عاصمي قبل أن يظهر اللاعب في مقطع فيديو يوم أمس عبر حساب ناديه الرسمي على تويتر للإعلان عن عودته واستمراره مع الفريق .

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رومارينيو تحدث خلال مقطع الفيديو قائلًا "أهلًا بكم أصدقائي وجماهير الاتحاد، اليوم السبت 13 يونيو، أتمنى أن تكونوا بخير، أتمنى أن تمر جائحة كورونا بسلام، وأن نلتقي على خير قريبًا"، وقد اختتم المقطع بعرض مجموعة من أهداف اللاعب.

الصحيفة السعودية أوضحت أن إدارة الاتحاد تواصلت مع رومارينيو خلال الأيام الماضية ونجحت في إقناعه بالتراجع عن خطوة فسخ العقد بعدما سلمته راتب شهرين من الأربعة المتأخرة، وقد نجحت تلك المساعي بالفعل وأرسل اللاعب يوم أمس خطابًا للنادي يُفيد بتراجعه عن فسخ عقده وبقائه مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وقد كشف مصدر خاص من داخل النادي للاقتصادية أن الإدارة تسعى لإقناع اللاعب لإكمال عقده مع الفريق والذي كان قد جدده حتى عام 2022 بعد تسليمه كافة مستحقاته المالية المتأخرة، خاصة في ظل امتلاكه عروضًا قوية من داخل وخارج السعودية.