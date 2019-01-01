الاتحاد والشباب يشاركان في البطولة العربية

البطولة العربية الجديدة تشهد مشاركة ناديين من السعودية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن الأندية المشاركة في كأس الأبطال العربية في الموسم المقبل، من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الموسم الماضي قد شارك أكثر من نادي سعودي في البطولة حيث وصل الهلال إلى نهائي البطولة وخسرها أمام النجم الساحلي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن كلًا من الاتحاد والشباب هم من سيمثلوا الدوري السعودي في البطولة العربية.

وأشارت التقارير أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقى من نظيره العربي، خطاب رسمي أمس الأربعاء يفيد بالمشاركين من الدوري في البطولة العربية.

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والجدير بالذكر أن 4 أندية قد مثلت الدوري السعودي للمحترفين في النسخة الماضية من البطولة العربية وهم الأهلي والهلال والنصر والاتحاد.