بالإجماع .. "هارون كمارا لا يناسب الاتحاد"

لاعب العميد أهدر عديد الفرص خلال مواجهة الفتح

اتفق كافة النقاد الرياضيين على أن هارون كمارا؛ مهاجم الاتحاد السعودي، لا يناسب العميد، بعد منحه الفرصة في المباريات الأخيرة للفريق، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه.

المهاجم أهدر عديد الفرص بالأمس، في ليلة وداع العميد لكأس خادم الحرمين الشريفين، بالهزيمة أمام الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية، على ملعب الجوهرة المشعة.

وقال جمال عارف، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "من الذي يدفع بكمارا؟، المدرب، لماذا يشركه، لديه حمد اليامي أفضل منه، أنا شاهدت لاعبين من شباب الاتحاد، تابعت رأس حربة شاب أفضل منه، لكن كاريلي عام ونصف مع الاتحاد ومقتنع بكمارا وبريجوفيتش، ولا يصعد أي لاعب من الشباب".

#الدوري_مع_وليد | جمال عارف: أنا ألوم المدرب.. يوجد في شباب الاتحاد أفضل من كمارا لماذا لا يصعد؟#قناة_SBC pic.twitter.com/PVoXjgXEUL — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 16, 2021

أما المدرب الجزائري نور الدين زكري، فأضاف عبر البرنامج نفسه: "كمارا أهدر فرصتين ذهبيتين في المباراة، منذ فترة وأنا أتابعه هو لا يناسب الاتحاد، لم يقدم ما يشفع له، ومباراة الفتح تؤكد ذلك، وهذا ليس رأيي وحدي، إنما رأي كافة المحليين والمتابعين والقريبين جدًا من الاتحاد، العميد به ضغط كبير ربما لا يتماشى مع كمارا".

#الدوري_مع_وليد | نور الدين زكري: أتعاطف مع جمال لأن الاتحاد عمل فرص كثيرة.. كمارا لا يناسب الاتحاد.#قناة_SBC pic.twitter.com/xgwAbKXXWj — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 16, 2021

وأخيرًا علق جاسم الحربي، عبر برنامج "الديوانية": "ماذا أضاف كمارا للاتحاد منذ التعاقد معه؟، ليس 1%، ربما كان مميزًا في الأمس أو الفرصة لم تتح له أو الظروف لم تساعده، لكنه وصل للمرمى ست مرات ولم يفعل أي شيء، لو لعبت بدلًا منه لسجلت، كمارا لا يصلح للاتحاد، هو لا يحدث فرق كبير كمهاجم".

#الديوانيه



جاسم الحربي:

كمارا لم يضيف أي شيء للاتحاد و لا حتى 1%، و لو لعبت بديلاً عنه لسجلت. pic.twitter.com/ZXhSdS5V8e — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 16, 2021

يذكر أن كمارا كان قد انضم للنمور في صيف عام 2019 قادمًا من القادسية بعد صراع كبير مع عدد من الأندية، وينتهي عقده بنهاية موسم 2023-2024.

وخلال الموسم الجاري، شارك اللاعب في 19 مباراة بالدوري والكأس، سجل خلالها هدفين فقط، وصنع مثلهما.