"الاتحاد يتنزه في النمسا .. والإعلام يهدئ الجماهير؟"
استنكر الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية أجواء معسكر نادي الاتحاد السعودي، المقام حاليًا في النمسا، معربًا عن استغرابه من دعوات تهدئة الجمهور لصالح مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي.
العميد أقام معسكره الخارجي، استعدادًا للموسم الجديد 2021-22 في النمسا، على أن يعود خلال الأيام القليلة المقبلة لجدة، لاستهلال غمار منافسات الدوري المحلي في 12 من أغسطس الجاري.
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وخاض النمور مباراة ودية بالأمس أمام فريق جراتزري أي كاي النمساوي، فازوا بها بثلاثة مقابل هدفين، سجل بها فهد المولد هدفين ورومارينيو دا سيلفا هدفًا.
وكتب أبو هداية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل الأندية أقامت معسكرات إعدادية للموسم بلقاءات ودّية قوية نوعاً ما ، بل وأبرمت صفقات فنية وفق إحتياجاتها ( إلا ) الإتحاد يتنزه في النمسا !!".
وأضاف: "متبقي 10 أيام على إنطلاق الموسم .. ولن أذكر النهائي العربي!، فيما إعلام الريس ينافح لتهدئة الجمهور الذي يطالب بما يستحقه الفريق !!".
يذكر أن العميد لم يبرم سوى صفقة وحيدة في بالميركاتو الصيفي الجاري بالتعاقد مع البرازيلي إيجور كورونادو؛ نجم نادي الشارقة الإماراتي.
ويسعى الاتحاد خلال الفترة المقبلة لإنهاء كافة ديونه المتعلقة بكرة القدم، للحصول على شهادة الكفاءة المالية، كي ينجح في تسجيل صفقته الجديدة، إذ أن أمامه مهلة حتى 21 من أغسطس الجاري.