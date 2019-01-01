الاتحاد يبحث عن مدافع ومهاجم أجنبيين للتدعيم في الشتوية

شروط خاصة يضعها مسؤولي الاتحاد قبل التعاقدات الأجنبية.

وضعت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، التعاقد مع مهاجم ومدافع أجنبيين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كأولوية، بالإضافة إلى لاعب وسط، وفقًا لمباحثات ستتم مع الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للفريق.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن المسؤولين في النادي وضعوا استراتيجية للتعاقدات، تتضمن عدم المبالغة في القيمة المالية، بجانب اقتصار العقد على مدة قصيرة مع أفضلية التجديد حال نجاحه مع الفريق.

ومازالت المباحثات المتعلقة بتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، جارية ولم يتم حسمها حتى الآن، والتركيز الحالي للإدارة على إخراج الفريق من دوامة النتائج السلبية خلال الوقت الحالي، قبل المفاضلة بين الملفات الموضوعة على طاولة الجهاز الفني.

الاتحاد يكثف محاولاته الآن مع أعضاء شرف النادي، من أجل معرفة آرائهم، وسط محاولة ثني أحد الشرفيين الداعمين عن الابتعاد، في ظل الظروف التي يمر بها الفريق حاليًا، بجانب محاولة إيجاد موارد مالية لتوفير سيولة للخزينة.

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إيجاد حل للأزمة المالية التي يمر بها الاتحاد حاليًا، هو ما يشغل بال الإدارة حاليًا، وذلك عن طريق البحث عن رعاة جدد للفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر، يحاول الجهاز الفني إخراج لاعبي الفريق من الحالة النفسية والمعنوية السيئة التي يمرون بها حاليًا، بعد الخسارة من الفيحاء، وإعدادهم للمباريات المقبلة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة فريق الفتح يوم السبت المقبل، على ملعب "الجوهرة المشعة"، بالجولة 13 ضمن منافسات الدوري، ثم مواجهته مرة أخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين.